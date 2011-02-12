Марко Девіч підписав новий контракт з «Металістом»

Напівзахисник ФК «Металіст» (Харків), гравець збірної України Марко ДЕВІЧ підписав новий 4-річний контракт з «Металістом» до 2015 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, про це поінформував президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Умови і вартість контракту не розголошуються.

Як зазначив у свою чергу М.ДЕВІЧ, «я радий цій події, тому що вважаю себе харків`янином, мене тут люблять, поважають. Навряд чи десь ще я б відчував себе так комфортно, як у Харкові. «Металіст» став настільки рідним для мене клубом, що мені було б важко відірвати себе від нього».

Як повідомлялося, з початку 2011 року М.ДЕВІЧ, попередній контракт якого з «Металістом» закінчувався влітку 2011 року, був відправлений до дублю команди. Деякі оглядачі пояснювали це небажанням М.ДЕВІЧА продовжувати контракт. Відповідаючи на запитання журналістів про перспективи М.ДЕВІЧА грати в «Металісті», О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ у січні 2011 року заявляв, що не «потерпить шантажу», хто б не вдавався до нього.

Довідка УНІАН. М.ДЕВІЧ народився 27 жовтня 1983 року в Бєлграді (Сербія). Бронзовий призер чемпіонату Сербії і Чорногорії 2004 р. Кращий бомбардир чемпіонату України 2007/08. У червні 2008 року гравець отримав громадянство України і в листопаді 2008 року дебютував у складі збірної України.