У школах Грузії обов'язковим буде теніс

У школах Грузії обов`язковою спортивною дисципліною буде теніс. Це стане можливим після того, як міністр освіти і науки Грузії Дмитро Шашкін і відома грузинська тенісистка Лейла Месхі, яка очолює столичний "Теніс-центр", підписали меморандум про взаємне сприяння, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу міністерства.

Меморандум, зокрема, передбачає введення нової спортивної дисципліни в загальноосвітніх і приватних школах. Викладання тенісу почнеться в молодших класах, в кожній школі слід облаштувати тенісний майданчик, а поки учні тренуватимуться на кортах "Теніс-центру" та на інших аналогічних майданчиках Тбілісі або інших міст Грузії.