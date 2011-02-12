Футболіст запхав свисток до рота арбітрові

Італійський футболіст-аматор Андреа Бьонді одержав 20-місячну дискваліфікацію за спробу примусити арбітра проковтнути свисток, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Бьонді заходився пхати свисток до рота судді після того, як той показав йому червону картку.

Під час гри команди "Альберета 72", за яку виступає Бьонді, з "Санкатом", футболіст був видалений з поля за образу судді. Але замість того, щоб залишити поле, Бьонді схопив арбітра за голову і запхнув свисток йому до рота, проте не зміг примусити проковтнути. Після того, як гравця все ж таки відвели з поля, Бьонді продовжив ображати арбітра і погрожувати йому.

"Альберета" і "Санкат" виступають у так званій "третій категорії" - це десятий за значенням дивізіон чемпіонату Італії.