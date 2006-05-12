Федерація футболу змінила арбітра „золотого матчу”

Федерація футболу України змінила арбітра „золотого матчу” 14 травня між «Динамо» (Київ) та «Шахтарем» (Донецьк). Матч судитиме відомий словацький арбітр Любош МІХАЛ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФФУ, сьогодні Комітет арбітрів ФФУ та інспекторський комітет Федерації футболу повинен був призначити арбітрів, делегата та інспектора додаткового «золотого» матчу чемпіонату України. Головним кандидатом на проведення гри 14 травня був англієць Стів БЕННЕТТ та його колеги. Футбольні клубі «Шахтар» і «Динамо» дали свою згоду стосовно цієї кандидатури.

За кілька годин до проведення засідання донецький «Шахтар» надіслав факс, в якому високо оцінив дії англійської бригади арбітрів під час матчу 10 травня та висловив подяку за запрошення іноземних арбітрів на цю важливу гру, але відмовився від залучення в подальшому англійських рефері для проведення «золотого» матчу. Одночасно «Шахтар» звернувся до керівництва ФФУ і ПФЛ з проханням запросити для проведення матчу іншу іноземну бригаду арбітрів.

ФФУ у стислий термін звернулася до трьох футбольних асоціацій: Португалії, Словаччини та Греції. Слід зауважити, що донецький «Шахтар» у своєму офіційному зверненні попросив залучити до «золотого» матчу грецького арбітра Киросома ВАССАРАСОМА.

Першою Федерації футболу України відповіла Асоціація футболу Словаччини, яка запропонувала у якості кандидата для проведення «золотого» матчу 14 травня відомого арбітра Л.МІХАЛА. Він проводив в цьому році один з півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА, та затверджений ФІФА у якості головного арбітра для проведення матчів фінальної частини Кубку світу 2006 року в Німеччині.

Федерація футболу України подякувала Асоціації футболу Словаччини за оперативну відповідь та готовність відрядити до України свою найкращу бригаду арбітрів. На цій підставі Комітет арбітрів ФФУ та інспекторський комітет Федерації футболу на сьогоднішньому засіданні призначив наступну бригаду арбітрів для проведення додаткового «золотого» матчу чемпіонату України між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Динамо» (Київ): головний арбітр – Л.МІХАЛ, 1-й асистент арбітру – Мартін БАЛКО, 2-й асистент арбітру – Томаш МОКШ, 4-й арбітр – Владимир ХРІНАК.

Також Інспекторський та суддівський комітети ФФУ призначили Петра КОБИЧЕКА делегатом матчу, а Ярослава ГРЕСЬО – інспектором.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Києві між „Шахтарем” і „Динамо” відбувся матч за звання Чемпіона України сезону 2005/2006, який судила англійська бригада рефері на чолі з титулованим арбітром топ-групи ФІФА Стефеном БЕННЕТТОМ. Оскільки матч звершився в нічию з рахунком 2:2, вирішальний матч було призначено на 14 травня і пройде він у Кривому Розі.