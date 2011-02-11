«Байєр» просить УЄФА перенести матч з «Металістом»

Головного тренера леверкузенского «Байєра» Юппа Хайнкеса лякають харківські морози. Дізнавшись попередній прогноз погоди на матч із «Металістом» у Лізі Європи (відбудеться 17 лютого), тренер німецького клубу запропонував УЄФА перенести гру на 14:00.

«Я піклуюся про здоров`я своїх гравців. Увечері в 22:00 в Україні може бути до 20 градусів морозу, в таку погоду неможливо грати. Дуже сумніваюся, що за таких умов стадіон буде повністю заповнений уболівальниками. Тому необхідно розглянути можливість перенесення гри на 14:00, оскільки в цей час буде набагато тепліше», - цитує Хайнкеса портал wz-newsline.de.

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