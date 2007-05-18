Рома виграла Кубок Італії

У четвер в Італії визначився переможець національного Кубка. Столична «Рома» на виїзді в Мілані хоч і поступилася місцевому «Інтеру» в у матчі-відповіді, але за сумою двох поєдинків стала переможцем трофея.

Чинний чемпіон Італії дуже потужно розпочав матч. Вже на 4-ій хвилині «Інтер» (якому для третьої поспіль перемоги в Кубку потрібно було забивати 4 сухих м`яча), зусиллями Деяна Станковича міг вийти вперед - сербський півзахисник зумів перехитрити Доні, але був трохи неточний - м`яч влучив у поперечину, після чого вийшов за межі поля. Кілька хвилин потому все той же Станкович знову спробував обіграти Доні, але дальній удар був неточний. В кінці першої 10-хвилинки міланці претендували на 11-метровий, але арбітр матчу Емідіо Морганті не став суворо карати гостей.

Підопічні Роберто Манчіні надалі створювали більше моментів, але у середині тайму зазнали першої втрати - через травму не зміг продовжити гру Патрік Вієйра. Замість нього на полі з`явився Хуліо Крус, який відчутно додав атакам міланців гостроти. До кінця першого тайму «Інтер» створив ще як мінімум три стовідсоткові моменти, але Креспо, Кордобі і Крусу трохи не вистачало везіння. Що стосується Роми, то за всю першу половину гри римляни велику частину часу розігрували м`яч в центрі поля і лише зрідка били здалека у бік воріт Франческо Тольдо.

Другий тайм почався з двох швидких голів господарів поля - спершу Ернан Креспо поповнив свій рахунок бомбардира, головою замкнувши подачу Майкона (це вже 7-й гол аргентинця в останніх 4-х іграх), а через ще 5 хвилин відзначився Крус (гольову передачу на свій рахунок записав португальський ветеран Луїш Фігу).

Після цього на перший план вийшов арбітр матчу - на 60-ій хвилині Морганті видалив з лави наставника «Інтера» Роберто Манчіні за зайву емоційність (Манчіні що є сил протестував проти штрафного, призначеного на користь суперника), а на 71-ій хвилині услід за тренером був видалений і Іван Кордоба, який одержав другу жовту за гру рукою.

Одержавши такий несподіваний подарунок, римляни «розпрямили» крила і пішли в атаку і на 84-ій хвилині добилися успіху - простріл Франческо Тотті на дальній штанзі замкнув Симоне Перротта. У час, що залишився, підопічні Лучано Спаллетті намагалися зрівняти рахунок, але кілька хороших сейвів продемонстрував Тольдо. Захопившись атаками, футболісти «Роми» абсолютно забули про захист власних воріт і Рекоба, який вийшов на заміну, мало не вийшов один на один з Доні. Потенційному голу зумів завадити лише Крістіан Пануччі, правда, лише ціною червоної картки (за фол останньої надії).

Таким чином, «Рома» виграла свій перший Кубок з далекого 1991 року.

«Я хочу присвятити цей Кубок і цю перемогу не тільки своїй доньці Шанель, - відзначив після матчу капітан римського клубу Франческо Тотті, у якого в минулий вікенд народилася друга дитина. - Але всій моїй сім`ї, всім тим, хто близький мені. Ми просто не могли випустити перемогу цього разу. Сьогодні ми приїхали до Мілана, знаючи, що «Інтер» можна обігравати. Я дуже радий, що нам вдалося завоювати цей трофей».

«Ми програли цей кубок ще в першому матчі, в Римі, на «Стадіо Олімпіко», - відзначав після матчу помічник головного тренера міланського клубу Синіша Михайлович. - Обидва матчі ми провели краще, ніж «Рома» і аж ніяк не заслужили ляпас у 6 пропущених м`ячів в минулому матчі. Сьогодні футболісти виходили на поле, знаючи що відіграти ту фору буде дуже непросто. Ми не відбували номер, всі боролися і виклалися до останнього. На жаль, цього було недостатньо».

Кубок Італії. Матч-відповідь

Інтер - Рома - 2:1

Голи: Креспо, 50. Крус, 56 - Перротта, 84

Інтер: Тольдо, Майкон, Кордоба, Бурдіссо, Дзанетті, Фігу (Максвел, 82), Вієйра (Крус, 26), Камб’яссо, Станкович, Маріано Гонсалес (Рекоба, 54), Креспо

Рома: Доні, Пануччи, Феррарі, Мексес, Ківу, Таддєї, Де Россі, Перротта, Аквілані (Пісарро, 58), Манчині (Тоньєл, 79), Тотті

Перший матч - 2:6

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