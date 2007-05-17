ФК «Металіст» шукає багатих співвласників

ВАТ Футбольний клуб «Металіст» збільшить статутний фонд на 12 млн. грн. (або на 46%) – до 38 млн. 152 тис. 800 грн. Як повідомляється в бюлетені «Відомості ДКЦПФР» (№92), питання про збільшення статутного фонду й внесення відповідних змін у статут, акціонери ФК розглянуть на загальних зборах 2 липня в Харкові.

Згідно з повідомленням, статутний фонд буде збільшено шляхом додаткового випуску 48 млн. штук простих іменних акцій на суму 12 млн. грн. (номінал акції – 0,25 грн.).

Збільшення СФ проводиться з метою залучення додаткових коштів, які будуть направлені на подальший розвиток ФК «Металіст».

Передплату на акції додаткової емісії планується здійснити шляхом їх розміщення, що проводитиметься з 2 серпня 2007 р. до 2 лютого 2008 р.

До порядку денного зборів також внесені питання про надання додаткових повноважень виконавчому органу ФК й Наглядовій раді ФК.

Довідка УНІАН. ВАТ ФК «Металіст» (м. Харків) займається організацією й проведенням спортивних занять професіоналів і любителів спорту, діяльністю з підготовки спортсменів до змагань у різних видах спорту, визнаних в Україні.

Статутний капітал на 1 січня 2007 р. – 26 млн. 152 тис. 800 грн.

Основним акціонером ФК «Металіст» на лютий 2006 року було ТОВ «Металіст Холдинг» (м. Харків) - 86,154% СФ.

У 2005 р. чистий дохід ФК «Металіст» становив 167,9 тис. грн., чистий збиток – 7 млн. 643,2 тис. грн.