Рабинович хоче купити Арсенал

Відомий бізнесмен Вадим РАБИНОВИЧ має намір купити футбольний клуб «Арсенал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, вчора, 16 травня, завершилися переговори між Київською міською державною адміністрацією та бізнесменом.

В.РАБИНОВИЧ придбає 77% статутного фонду футбольного клубу «Арсенал» у приватну власність. Ще 3% акцій «Арсеналу» з 80%, які виставлялись на продаж, залишаться в муніципальній власності.

Як повідомлялося, ще у червні 2006 року депутати Київради прийняли рішення про продаж 80% статутного фонду ФК «Арсенал» і до сьогоднішнього дня тривали пошуки інвестора, який би погодився на пропозицію придбати цей клуб.

За інформацією прес-служби, впродовж минулого року ФК «Арсенал» отримав в повному обсязі передбачені бюджетом Києва 55 млн. грн. для свого розвитку. Задля того, щоб зберегти футбольний клуб, столична влада продовжувала його фінансування і цього року.