Дрогба приміряв Золоту Бутсу (фото)

Форвард лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба забив цього сезону найбільше голів у Прем`єр-лізі (20). Вчора йому вручили Золоту Бутсу.

Крім цієї нагороди, Дрогба одержав 21,000 фунтів на доброчинність на свій вибір - по тисячі за кожен забитий ним гол, і ще одну - за те, що став першим гравцем з таким досягненням.

За кількістю голів Дрогба обігнав Бені Маккарті з "Блекберна", який забив 18 голів, і Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед", який забив 17.

Дрогба став першим гравцем "Челсі", який одержав Золоту Бутсу, з тих пір, як Джіммі Флойд Гассельбайнк забив 23 голи в Прем`єр-лізі в сезоні 2000/01.

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