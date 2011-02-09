Калитвинцев: за якістю гри ми румунів переграли

Національна команда України за якістю гри переграла збірну Румунії, а от за рахунком - ні.

Про це заявив тренер команди Юрій Калитвинцев, пише sport-express.ua.

"Що стосується гри - я це сказав хлопцям у роздягальні, - секундна втрата концентрації перетворюється на те, що ми бачили. За якістю гри ми румунів переграли, за рахунком - ні. Пенальті - це справа така, ми не звертали на це увагу. Навіть якщо б програли, хоча я в це не вірив - розмова після матчу була б такою самою, як і зараз", - сказав він.

"Це був прекрасний спаринг для футболістів наших єврокубкових команд, для всієї нашої збірної в цілому. Найголовніше, що обійшлося без травм. Ні одна, ні інша команда не хотіла програти. Дай Бог, щоб було більше таких спарингів", - зазначив Калитвинцев.

На запитання, чи планував він робити заміну голкіпера перед серією пенальті, наставник відповів: "Думаю, хвилин за п`ять до кінця матчу ви всі її планували. Головне було пояснити хлопцям, навіщо ми їм кричали вибити м`яч за межі поля. Добре, що Саша встиг переодягтися і вийти на поле".

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