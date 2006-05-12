Кінах звільняється з посади секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Анатолій КІНАХ прийняв рішення про перехід на роботу до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, відповідну заяву вже направлено до Секретаріату Президента.

За словами А.КІНАХА, на сьогодні в країні має місце концентрація ряду політичних та економічних ризиків, пов’язаних із переходом країни до парламентсько-президентської форми правління. „Верховна Рада після вступу в силу конституційної реформи отримала дуже серйозні повноваження, і від того, наскільки скоординованими та професіональними будуть її дії та рішення, залежатиме подальший суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток держави”, - зазначив він.

А.КІНАХ водночас зауважив, що неготовність країни та новообраного парламенту до роботи в умовах парламентсько-президентської форми правління, складний переговорний процес щодо формування коаліції у Верховній Ради, загострення соціально-економічної ситуації в країні є тривожним сигналом щодо подальшого розвитку країни. „Уже сьогодні зрозуміло, що Верховна Рада розпочне свою роботу і буде працювати у вкрай непростих умовах. З огляду на це вважаю за обов’язок зосередити свій досвід, свої зусилля та можливості на забезпеченні максимально скоординованої, прагматичної, чіткої і професійної законотворчої роботи новообраної Верховної Ради”, - наголосив він.

А.КІНАХ також сказав, що останнім часом роль РНБО як структури з розробки, прийняття, реалізації та координації виконання рішень щодо забезпечення національної безпеки України по всьому спектру життєдіяльності країни було суттєво підвищено. Він, зокрема, нагадав, що напрацьовано міцну аналітичну базу, на основі рішень РНБО прийнято ряд системних указів Президента щодо посилення енергетичної, продовольчої, інвестиційної, інформаційної безпеки держави, завершується робота над розробкою Стратегії національної безпеки держави. „Це потужна основа для діяльності і взаємодії майбутнього уряду і новообраної Верховної Ради”, - додав він.

А.КІНАХА обрано народним депутатом України за списком блоку “Наша Україна” (№2 у списку).