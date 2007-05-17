Головний тренер ”Металурга” голландець Адріансе подав у відставку

Головний тренер футбольного клубу "Металург" (Донецьк) голландець К. АДРІАНСЕ подав у відставку.

Як повідомив керівник прес-служби ФК "Металург" Олексій КЛИКОВ, сьогодні вранці перед початком тренування К.АДРІАНСЕ оголосив футболістам, що припиняє свою роботу в команді. Разом з К.АДРІАНСЕ команду залишають його помічники Ян-Олде РІКЕРІНК і Кріс КРОНХОРСТ.

З приводу своєї відставки К.АДРІАНСЕ заявив, що "дуже жалкує, що необхідно припинити співпрацю з донецькою командою". Він пояснив, що йде з клубу за чотири тури до закінчення сезону навмисне – щоб дати можливість новому тренеру "детальніше ознайомитися з гравцями і їх можливостями".

"Я і мої помічники професійно виконували свою роботу, багато чого змінили, але результату не було. Я ж тренер, який звик постійно вигравати, але цього разу в мене не було достатньо часу, щоб створити справжню команду-машину", - сказав К.АДРІАНСЕ.

Він подякував керівництву клубу і команді за довіру до нього і спільну роботу і зазначив, що одержав у Донецьку "великий професійний досвід".

"Український чемпіонат - турнір високого рівня, і він дав мені чимало поживи для роздуму", - додав К.АДРІАНСЕ.