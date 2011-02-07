Інтерпол зацікавився суперматчем англійської Прем'єр-ліги

Фантастичний матч 26-го туру чемпіонату Англії "Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал", який завершився з рахунком 4:4, зацікавив Інтерпол. Як повідомляє французький телеканал Premiere, інформація про дивний характер матчу і підозрілі ставки надійшла в Інтерпол від "джерел, близьких до Міністерства юстиції Німеччини".

ТСН нагадує перебіг матчу: "каноніри" до 26 хвилині вели з рахунком 4:0, але в другому таймі пропустили чотири м'ячі, звівши поєдинок до нічиєї.

Особливу увагу правоохоронних органів привернув чеський легіонер "Арсеналу" Томаш Росіцкі, який з'явився на полі на 72 хвилині. Півзахисник був причетний до двох голів "сорок": він заробив пенальті, а також штрафний, який призвів до четвертого голу.

Інтерпол також не залишив без уваги і дії головного арбітра зустрічі Філа Дауда, який призначив два пенальті у ворота "канонірів" і вилучив на 50 хвилині захисника гостей Абу Діабі.

Насамкінець відзначимо, що після першого тайму за рахунку 4:0 на користь гостей коефіцієнт на нічию в букмекерських конторах перевищував позначку 100.