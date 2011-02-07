Кличко висунув Хею ультиматум

Чемпіон світу IBF/WBO/IBO Володимир Кличко заявив, що якщо чемпіон світу WBA Девід Хей не погодиться на бій 2 липня, то вони ніколи не зустрінуться в рингу.

"Я знаю, що британські фанати боксу з нетерпінням чекають нашої зустрічі, як і я. Я готовий, і я підтверджую, що готовий битися 2 липня, як ми і говорили раніше. Або він погоджується, або цей бій мертвий", — цитує Кличка ВВС.

Чемпионат.ру