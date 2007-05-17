Закінчився драматичний фінал Кубка УЄФА

Закінчився фінальний матч Кубка Європейської футбольної асоціації між Еспаньйолом і Севільєю. Під холодним шотландським дощем в Глазго дві іспанські команди обмінялися голами на 18-й (Адріано, Севілья) і 28-й (Рієра, Еспаньйол) хвилині та перевели основний час в овертайм. Причому Еспаньол з 68-ї хвилині грав удесятьох (за два підкати ззаду вилучений Мойзес) і з цієї цілком зрозумілої причини віддавав перевагу післяматчевим пенальті перед ризиком в атаках.

На 15-й хвилині екстра-тайму “Севілья” по-хокейному зіграла “передачу на п`ятачок”: Даніел відправив м`яч на правий фланг, Хесус Навас прострелив низом, Кануте зіграв на випередження і проштовхнув м`яч з метра перед воротами. 2:1.

Єдина гостра атака Еспаньйола... виявилася успішною. Удар Джонатаса в нижню дев`ятку з 20 метрів після його ж проходу та перепасовки з партнером – і рахунок знову рівний. 2:2 на 27-й доданій хвилині.

Пенальті. Першою б`є Севілья.

Кануте. Праворуч, Ірайсос дістає м`яч, але не может зупинити. 1:0.

Гарсія. Палоп відбиває.

Драгутинович. Забиває ліворуч несильно, обманувши воротаря. 2:0.

Пандіані. Блискуча впевнена дев`ятка. 2:1.

Даніел. Вище воріт...

Джонатас. Палоп відбиває.

Пуерта. Копія гола Драгутиновича. 3:1

Торрехон. І Палоп утретє відбиває м`яч.

Кубок УЕФА їде до Севільї.