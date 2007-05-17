Закінчився драматичний фінал Кубка УЄФА
Підсумок матчу вирішили 11-метрові
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На 15-й хвилині екстра-тайму “Севілья” по-хокейному зіграла “передачу на п`ятачок”: Даніел відправив м`яч на правий фланг, Хесус Навас прострелив низом, Кануте зіграв на випередження і проштовхнув м`яч з метра перед воротами. 2:1.
Єдина гостра атака Еспаньйола... виявилася успішною. Удар Джонатаса в нижню дев`ятку з 20 метрів після його ж проходу та перепасовки з партнером – і рахунок знову рівний. 2:2 на 27-й доданій хвилині.
Пенальті. Першою б`є Севілья.
Кануте. Праворуч, Ірайсос дістає м`яч, але не может зупинити. 1:0.
Гарсія. Палоп відбиває.
Драгутинович. Забиває ліворуч несильно, обманувши воротаря. 2:0.
Пандіані. Блискуча впевнена дев`ятка. 2:1.
Даніел. Вище воріт...
Джонатас. Палоп відбиває.
Пуерта. Копія гола Драгутиновича. 3:1
Торрехон. І Палоп утретє відбиває м`яч.
Кубок УЕФА їде до Севільї.