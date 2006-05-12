Шевченко гратиме в ”Челсі”

Про це заявив Сільвіо Берлусконі

Власник футбольного клубу «Мілан» Сільвіо БЕРЛУСКОНІ підтвердив, що український футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО хоче покинути клуб, аби їхати до Англії. Як повідомляє Польське агентство преси, С.БЕРЛУСКОНІ сказав під час зустрічі зі студентами: «Він (ШЕВЧЕНКО) має намір залишити клуб. Хоче їхати до Англії». А.ШЕВЧЕНКО уже розмовляв із С.БЕРЛУСКОНІ з приводу отримання пропозиції від англійського клубу «Челсі».

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