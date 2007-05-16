Луческу відправив футболістів Шахтаря до забою (фото)

Сьогодні футболісти «Шахтаря» відвідали шахту «Комсомолець Донбасу», яка розташована в місті Кіровське Донецької області, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря». Таким чином, «гірницький» клуб відновив стару традицію, що бере свій початок ще з часів СРСР. Тим більше, що уболівальники клубу неодноразово вказували, що гравці «Шахтаря» повинні знати, що таке нелегка шахтарська праця. Дата 16 травня вибрана не випадково. Рівно 3 роки тому Мірча Луческу офіційно очолив ФК «Шахтар». Коли обговорювався проект візиту на підприємство гірничодобувної галузі, тренер сказав, що хоче саме таким чином відзначити триріччя своєї донецької кар`єри.

Часу на весь захід відвели не так вже і багато. Після шахти команда повинна відпочити і повноцінно провести вечірнє тренування.

Фото офіційного сайту ФК "Шахтар"