УЄФА перевірить законність переходу Торреса до Челсі

Чиновники УЄФА розпочали перевірку дотримання законів фінансового «фейр-плей» під час придбання Фернандо Торреса клубом «Челсі» у «Ліверпуля».

Річ у тому, що, за новими правилами, клуб може мати дефіцит бюджету не більше 45 мільйонів євро за три сезони, але сума трансферу іспанця перевищила 57 мільйонів євро.

- Нині УЄФА перевіряє, чи всі умови дотримані в цій угоді, - розповіли Life Sports у прес-офісі УЄФА. - Правила нововведень фейр-плей повністю набудуть чинності лише з літа 2011 року. Але необхідно перевірити все до найдрібніших формальностей в угоді з Торресом у будь-якому випадку.

Порушення фейр-плей в УЄФА відстежує спеціальний дисциплінарний комітет, який, в принципі, перевіряє всі великі угоди. За його рішенням клуб, що провинився, може бути оштрафований, позбавлений очок або зовсім не допущений до змагань під егідою УЄФА.

Нові фінансові правила покликані збалансувати бюджети клубів і запобігти перевищенню витрат клубу над доходами.

Таким чином, «Челсі» зможе купувати гравців лише на гроші, зароблені клубом, але «Челсі» вже перевищив трирічний ліміт одним махом.

У ніч з 31 січня на 1 лютого 26-річний форвард збірної Іспанії й англійського «Ліверпуля» Фернандо Торрес підписав контракт з командою Романа Абрамовича на п`ять з половиною років.

Сума угоди виявилася рекордною в історії англійського футболу - 57 мільйонів євро.

До останнього моменту не було відомо, чи відбудеться продаж гравця. Торрес, як завжди, прибув на тренування «Ліверпуля», де вже його чекали сотні уболівальників, які вірили, що Фернандо не прийме пропозицію «Челсі».

Щоб уникнути контактів з фанатами, футболіст мусив залишити базу «Ліверпуля» і вилетіти до Лондона вертольотом. Але це тільки викликало гнів уболівальників, які заходилися палити футболки з ім`ям футболіста на вулицях міста.