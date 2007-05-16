Тренера “Челсі” Моурінью заарештували

Головний тренер лондонського футбольного клубу "Челсі" Жозе Моурінью заарештували в Лондоні через сутичку з представниками правосуддя, які намагалися відібрати у португальця його улюбленого собаку.

Як повідомляє Sky News з посиланням на представників Скотланд-ярду, інцидент стався в центрі британської столиці, де проживає футбольний фахівець.

Чиновник місцевої служби захисту тварин у супроводі офіцера поліції спробували конфіскувати у Жозе Моурінью його йоркширського тер`єра. Собаку збиралися віддати в карантин, оскільки, за даними служби, його вивезли за межі Англії, а потім повернули без необхідних щеплень.

Поліцейські прийшли до тренера додому, коли той знаходився разом з гравцями своєї команди на урочистій церемонії нагородження за підсумками сезону. Його дружина Тамі повідомила про це по телефону, і Моурінью негайно покинув церемонію, викликав таксі і поїхав додому, де спробував самостійно розібратися з поліцією.

У фешенебельному двоповерховому будинку, який сімейство Моурінью орендує за 19 000 фунтів в місяць, окрім дружини в цей час знаходилося ще двоє дітей тренера - десятирічна дочка Матільда і шестирічний син Жозе-молодший. Побачивши сльози на їхніх очах, зазвичай галантний португалець оскаженів.

В результаті сутички португалець був арештований і доставлений у відділення поліції західного Лондона. Через деякий час затриманого звільнили, попередивши про неприпустимість опору поліції.

Тим часом, за даними The Sun, улюбленцеві тренера "Челсі" все ж таки вдалося уникнути карантину – під час загальної метушні тер`єр утік.

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