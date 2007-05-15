Моурінью хотів би попрощатися з Шевченком

Вчора Жозе Моурінью підсилив сумніви щодо майбутнього Андрія Шевченка в "Челсі", висловив невдоволення його внеском у команду цього сезону і поставивши під питання бажання гравця зміцнити свої позиції у клубі.

Моурінью хотів би попрощатися з українським нападаючим цього літа, хоча шанси на те, що він залишить клуб, здаються невеликими, оскільки серйозних претендентів на футболіста, що коштував 30 мільйонів фунтів, коли "Челсі" придбав його рік тому, і який одержуює зарплату в 130 тисяч на тиждень, немає.

У вихідні виник невеликий галас у зв`язку з тим, що, як стало відомо, сім`я Шевченка відкликала заявку на будівництво нового гаража в їх будинку в графстві Суррей. Проте, незважаючи на чутки про те, що нерухомість була виставлена на продаж, будинок вартістю 7 мільйонів не продається. 30-річний Шевченко концентрується на відновленні після операції на паховій грижі, і він упевнений, що в наступному сезоні поліпшить показник своєї результативності, який в нинішньому сезоні склав лише 14 голів.

Проте Моурінью не збирається полегшувати йому життя і продовжує користуватися найменшою нагодою, щоб покритикувати його на публіці. У своїй колонці в програмці до домашнього матчу з "Евертоном" в неділю Моурінью позитивно оцінив виступ всіх нових гравців, за винятком Халіда Булахруза, проте відзначив, що "сезон Шеви не виправдав нічиїх очікувань, у тому числі і моїх" - тема, до якої він із задоволенням повернувся вчора.

"Його розвиток залежить від нього самого, - сказав Моурінью. - Сподіваюся, він незадоволений сезоном, який відіграв за нас. Я сподіваюся, що він незадоволений своїм внеском у команду. Якщо він незадоволений, то це вже хороший початок. Він гравець "Челсі". У нього є контракт. І якщо він незадоволений і хоче спробувати зробити все від нього залежне, тоді все в його руках".

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