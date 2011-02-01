УЄФА шокована ціною трансфера Торреса

Цифра в 50 мільйонів фунтів за перехід Фернандо Торреса з "Ліверпуля" в "Челсі" шокувала представників УЄФА. Чиновники вважають, що футболіст не може коштувати таких шалених грошей.

Справа в тому, що в УЄФА розглядали "Челсі", як головного прихильника введення правил фінансового "фейр-плей". Це правило означає, що клуби протягом трьох років повинні обмежити свої збитки до 45 мільйонів євро.

Більш того, керівництво "Челсі" саме пропонувало УЄФА ввести "стелю" зарплат. Ця пропозиція була схвалена УЄФА. Але мегатрансфером Торреса "Челсі" сам порушив всі домовленості.

ТСН нагадує, що трансфер Торреса відбувся у заключні години трансферного вікна.