УЄФА шокована ціною трансфера Торреса
11:13, 01 лютого 2011Спорт
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А як же фінансовий "фейр-плей"?
Справа в тому, що в УЄФА розглядали "Челсі", як головного прихильника введення правил фінансового "фейр-плей". Це правило означає, що клуби протягом трьох років повинні обмежити свої збитки до 45 мільйонів євро.
Більш того, керівництво "Челсі" саме пропонувало УЄФА ввести "стелю" зарплат. Ця пропозиція була схвалена УЄФА. Але мегатрансфером Торреса "Челсі" сам порушив всі домовленості.
ТСН нагадує, що трансфер Торреса відбувся у заключні години трансферного вікна.
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