Ліверпуль погодився продати Торреса

Футбольний клуб "Ліверпуль" підтвердив, що домовився з "Челсі" про трансфер іспанського футболіста Фернандо Торреса. Тепер Торрес може розпочинати переговори з лондонським клубом.

Раніше "Ліверпуль" відмовив у проханні про трансфер, оскільки за контрактом 26-річний іспанець мав залишитися в команді до 2013 року. Проте широко повідомлялося, що контракт дозволяє йому піти в інший клуб, якщо той готовий викласти за нього, щонайменше, 50 млн. фунтів ($79.5 млн.).

У "Ліверпулі" Торреса замінить 22-річний нападаючий з "Ньюкасла" Енді Керролл.