Гравці збірної України роздяглися для календаря ФФУ (фото)

Федерація футболу України випустила свій офіційний календар на 2011 рік. Гравці національної збірної постали на його сторінках у дещо незвичному ракурсі. Задля цього була влаштована спеціальна фотосесія, результатом якої її учасники залишилися задоволеними.

«Для нас, футболістів, головна справа − це саме гра і підготовка до неї, але було дуже приємно відчути себе в іншій іпостасі, − каже один із героїв фотосесії Артем Федецький. − Довелося побувати в ролі актора, зіграти емоції − так, щоби було правдиво. Мені сподобався контраст чорно-білого фото і яскравих синьо-жовтих барв національного стяга на наших обличчях. Як на мене, вийшло й оригінально, й патріотично».

«Календар сподобався, − підтримує партнера по збірній Дмитро Чигринський. − Оригінальним видається рішення надрукувати фото у чорно-білому кольорі. Це підсилює характер персонажів. Зйомки під час збору запам’яталися, хоча для багатьох це була не перша фотосесія. Позувати з оголеним торсом особисто мені поки не доводилося. Фотографи зробили все професійно: хлопці жартували, просили виявити себе у різних настроях, що лише підсилювало задоволення від незвичної роботи. Її підсумком і став календар, що, сподіваюся, сподобається вболівальникам».

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