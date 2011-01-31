Динамо позбулося форварда збірної Бразилії

Київське "Динамо" домовилось з французьким "Бордо" про перехід нападника збірної Бразилії Андре. До літа 19-річний форвард буде грати в оренді у Франції, після чого "Бордо" матиме змогу викупити форварда за 10 мільйонів євро. Про це розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Дійсно, до нас надійшла пропозиція від "Бордо" про оренду Андре. Ми вирішили її прийняти, щоб не маринувати хлопця в запасі - може, там у нього буде можливість отримати нормальну ігрову практику, - відзначив Суркіс. - Так буде краще і для нас, і для футболіста. Є в цій угоді і пункт про право викупу. Там йде мова про 10 мільйонів євро".

Нагадаємо, Андре перейшов у "Динамо" влітку з бразильського "Сантоса" за 8 мільйонів євро. Однак в "Динамо" гравцю збірної Бразилії не вдалося пробитися у "основу" і він першу половину сезону просидів на лаві запасних.

Юрій Сьомін взяв Андре на перший збір і вже в процесі заявив, що Андре далекий до основного складу "Динамо".

ТСН