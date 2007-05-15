Eurosport назвав трьох головних претендентів на ”Золоту бутсу”

Європейський сезон підходить до свого завершення, і настає час отримання особистих трофеїв, у низці яких приз кращому бомбардирові, - "Золота бутса" - займає явно не останнє місце. На даний момент у лідерах йде форвард "Роми" Франческо Тотті, на рахунку якого 26 голів, забитих в матчах Серії А. Друге місце утримує за собою нападаючий "Херенвена" Афонсо Алвес, який в нинішньому сезоні в чемпіонаті Голландії відзначився 34-мя точними ударами.

Першість Тотті не повинна дивувати, відзначає Eurosport. Вже не перший рік УЕФА в боротьбі за "Золоту бутсу" до різних чемпіонатів застосовує певний коефіцієнт. Для першості Англії, Іспанії, Італії, Німеччини такий рівний двом, а для другої групи континентальних чемпіонатів, до якої входить Голландія, - 1,5. Таким чином, виходить, що у капітана римлян в загальному заліку кількість балів дорівнює 52, а у Алвеса - 51.

Скласти їм реальну конкуренцію на сьогоднішній день може, мабуть, тільки нападаючий мадридського "Реала" Руд ван Ністелрой, на рахунку якого 21 гол. У чемпіонаті Іспанії залишилося зіграти ще чотири тури, судячи по динаміці, з якою голландський форвард забиває (шість м`ячів в останніх чотирьох іграх), то наздогнати Тотті - завдання для нього цілком посильне. Щоправда, тільки за умови, що італієць в двох турах чемпіонату Італії, що залишилися, забивати не буде.

Останнім представником "Реала", який приміряв "Золоту бутсу", був мексиканський форвард Уго Санчес, що “набив” в сезоні 1989/90 за 35 матчів 38 голів. Тоді він розділив перший приз з Хрісто Стоїчковим, який виступав на той момент за болгарський "Средець".

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