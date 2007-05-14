У Донецьку помер родоначальник воротарської династії Віктор Чанов (фото)

У понеділок в Донецьку на 85-му році життя помер родоначальник знаменитої футбольної воротарської династії Віктор Гаврилович Чанов.

Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі московського клубу ЦСКА.

Прес-аташе столичної команди Сергій Аксьонов повідомив, що до клубу ця скорботна новина прийшла близько опівдня. Він додав, що тренер воротарів ЦСКА Вячеслав Вікторович Чанов вилетів до Донецька.

З Києва до Донецька попрямує ще один син померлого - Віктор Вікторович, який працює наставником голкіперів у київському "Динамо".

Віктор Гаврилович Чанов був членом легендарної "команди лейтенантів" - впродовж п`яти років він захищав ворота московського ЦДКА.

Фото з сайту "Футбол: новини, люди, історія"