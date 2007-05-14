Платіні змінить церемонію нагородження переможців Кубка УЄФА і Ліги чемпіонів

Цієї середи в Глазго відбудеться фінал Кубка УЄФА, а 23 травня в Афінах буде зіграний фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонії нагородження в обох випадках відрізнятимуться від звичного варіанту, але пройдуть у дусі традицій європейського футболу, повідомляє офіціальний сайт УЄФА.

Президент УЄФА Мішель Платіні пояснює, чому після обох фіналів команді-переможниці доведеться піднятися сходинками на трибуни, щоб отримати нагороду.

"Я побажав, щоб 16 травня в Глазго і тижнем пізніше в Афінах відродилася славна традиція європейського клубного футболу. Ця традиція повернеться і у фіналі Євро-2008 наступного року у Відні.

Переможці підніматимуться за нагородою сходами крізь ряди уболівальників, прихильників футболу, відданих грі. Футбол повертається на законне місце. Його герої знову будуть поряд з глядачами. Тріумфатори будуть з`єднані з уболівальниками безпосередньо, а не через телебачення. Після перемоги, нагород і емоцій...

Пам`ять тих, хто любить футбол, повна яскравих картин, що стали з роками легендарними. Наприклад, вони пам`ятають Бобі Мура в червоній футболці з трьома лютими левами, який стискає маленьку золоту статуетку на головній трибуні "Вемблі" в 1996. Вони пам`ятають захоплення оточеного глядачами італійця Діно Дзоффа на "Сантьяго Бернабеу" в 1982. Вболівальники із стажем не забули вечір на паризькому "Парк-де-Пренс" в 1956, коли Мігель Муньйос у білій формі мадридського "Реала" підняв над головою перший Кубок чемпіонів - трофей, який прозвали "кубком з великими вухами", трофей, якому було передбачено феноменальне майбутнє. А молодші шанувальники футболу, звичайно, пам`ятають, як у 1998 році француз Дідьє Дешам підійнявся на огорожу головної трибуни і, ризикуючи впасти, продемонстрував кубок радісним уболівальникам.

Футбол завжди давав людям можливість проявити себе незалежно від статусу або культурної приналежності. Футболісти – заодно з уболівальниками на трибунах, у них те саме коріння. До них вони і повернуться, коли підніматимуться за нагородою і чутимуть, як їх вітають глядачі навколо. Саме для цього ми і змінили процедуру - щоб повернути футбол тим, хто його любить", - сказав Платіні.