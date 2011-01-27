Дніпро купує гравця збірної Хорватії за 4 мільйони євро

Увечері 26 січня в розташування дніпропетровського "Дніпра" прибув черговий новачок - це захисник сплітського "Хайдука" і збірної Хорватії Іван Стрініч.

У четвер Іван пройде всебічне медичне обстеження, після якого з ним буде укладено офіційний контракт.

Хорватський портал Vecernij.hr повідомляє, що захисник збірної Хорватії коштуватиме "Дніпру" 4 мільйони євро.

Іван Стрініч. Народився 1 січня 1987 року. Зріст - 186 см; Вага - 77 кг. Амплуа - лівий захисник.

Кар'єра: 2007—2008 "Хрватскі Драговоляц" - 22 гра (1 гол); 2008—2011 "Хайдук" (Спліт) - 51 гра (4 голи).

За збірну Хорватії дебютував у 2010 році. Зіграв 3 матчі.

Як відзначає ТСН, Стрініч стане четвертим новачком "Дніпра" у зимове міжсезоння. Раніше новачками "Дніпра" стали бразильці Матеус і Жуліано та захисник з Гани Самуель Інкум.