Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею

У фіналі чемпіонату світу з хокею-2007 перемогла збірна Канади. У вирішальному матчі північноамериканська команда переграла Фінляндію - 4:2.

У першому періоді канадці закинули дві шайби, ще одну - в другому періоді.

У завершальній двадцятихвилинці фінни відіграли дві шайби і пішли були на вирішальний штурм. Але Рік Неш вийшов сам-на-сам з їх воротарем...