Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею
21:34, 13 травня 2007Спорт
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Срібло - у фіннів
У фіналі чемпіонату світу з хокею-2007 перемогла збірна Канади. У вирішальному матчі північноамериканська команда переграла Фінляндію - 4:2.
У першому періоді канадці закинули дві шайби, ще одну - в другому періоді.
У завершальній двадцятихвилинці фінни відіграли дві шайби і пішли були на вирішальний штурм. Але Рік Неш вийшов сам-на-сам з їх воротарем...
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