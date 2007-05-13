Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею

21:34, 13 травня 2007
Спорт
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Срібло - у фіннів

У фіналі чемпіонату світу з хокею-2007 перемогла збірна Канади. У вирішальному матчі північноамериканська команда  переграла Фінляндію - 4:2.

У першому періоді канадці закинули дві шайби, ще одну - в другому періоді.

У завершальній двадцятихвилинці  фінни відіграли дві шайби і пішли були на вирішальний штурм. Але Рік Неш вийшов сам-на-сам з їх воротарем...

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