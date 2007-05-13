Завершилися матчі 26 туру Чемпіонату України з футболу

Завершилися сьогоднішні матчі 26 туру Чемпіонату України з футболу.

Динамо на виїзді не змогло обіграти алчевську Сталь – 1:1. Рахунок у матчі відкрили кияни: на 32 хвилині після скидки від Шацьких Клебер проштовхнув м’яч у сітку. Але вже за 6 хвилин Сталь відновила рівновагу - на дальній штанзі Олександр Половков в стрибку замкнув передачу Алана.

Таврія на своєму полі познущалася з запорізького Металурга - 5:1 (Лаккі Ідахор оформив хет-трик: 21, 32, 52 Едмар забив з пенальті 88, Гоменюк з гри, 45 – на рахунку Кашевського гол престижу, 31)

Іллічівець удома програв Зорі 0:1 (Храмцов 21). Ворскла взяла гору над Кривбасом – 2:1 (Цуррі 33, Чижов, 82 – Сачко, 51). ФК Харків розійшовся миром з Карпатами 0:0. Шахтар на виїзді здолав київський Арсенал 1:2 (Джакобія, 5 - Вукіч, 70, з пенальті Маріка, 83)

Свій матч завтра залишилося зіграти донецькому Металургу із Металістом. Пряма трансляція на каналі “Україна” о 18:00.

Напередодні, 13 травня відбувся матч Дніпро – Чорноморець. З рахунком 1:0 (Корниленко,63) перемогли дніпропетровці.