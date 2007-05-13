Фініш Прем`єр-ліги: Челсі повторює рекорд Ліверпуля

Сьогодні зіграно 10 матчів останнього 38-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Манчестер Юнайтед програв Вест Хему з мінімальним рахунком 0:1, але святкує перемогу у загальному заліку.

Для команди Андрія Шевченка цей матч особливого значення не мав, однак Челсі вийшов майже у бойовому складі. На полі з’явилися і Дрогба, і Лемпард, і Чех з Террі. "Сині" повторили рекорд "Ліверпуля" - 63 домашніх матчі без поразок. Але на більше не спромоглися. Спочатку на 50 хвилині Евертон вийшов уперед - лондонців засмутив Воген -, а за 7 хвилин прийшла черга забивати Дрогба (для івуарійця це 20 гол у Прем’єр лізі). 1:1 і Челсі закінчує сезон на 2-ій позиції, а Евертон потрапляє до Кубка УЕФА.

Решта матчів закінчилися з такими рахунками:

Блекберн - Рідинг 3:3

Болтон - Астон Вілла 2:2

Ліверпуль - Чарлтон 2:2

Мідлсбро - Фулхем 3:1

Портсмут - Арсенал 0:0

Шеффілд - Віган 1:2

Тоттенхем - Манчестер Сіті 2:1

Вотфорд - Ньюкасл 1:1