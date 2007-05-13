Збірна Росії завоювала бронзу чемпіонату світу з хокею

Збірна Росії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу з хокею.

У матчі за третє місце, що відбувся в неділю в Москві, підопічні В’ячеслава Бикова з рахунком 3:1 перемогли збірну Швеції.

На цю зустріч російська команда вийшла не в оптимальному складі. Травми, що одержали, в півфінальному поєдинку з фіннами захисник Андрій Марков і капітан Петро Счастлівий залишилися поза грою. Замість Маркова тренерський штаб дозаявив захисника Костянтина Корнєєва, тоді як у відсутність Счастлівого грати довелося в 11 форвардів. Вибір між двома воротарями Биков зробив на користь Олександра Єременка.

Рахунок у матчі на 7-ій відкрив Олексій Ємелін, причому зробив це російський захисник в той момент, коли господарі льоду грали в меншості. Успіх принесла стрімка комбінація за участю Олександра Фролова і Даніса Заріпова. Ємелін став учасником і другої гольової комбінації на 10-ій хвилині. Після його кидка голкіпер шведів Юхан Беклунд відбив шайбу, але Сергій Зінов’єв вдало зіграв на добиванні.

Трохи більше хвилини пройшло з початку другого періоду, коли Росії вдалося зробити рахунок великим: у більшості відзначився Фролов, асистентами якого виступили Євген Малкін і Віталій Атюшов.

Наступної шайби глядачам Палацу спорту на Ходинці довелося чекати більше періоду, і не можна сказати, що вони їй зраділи: у середині завершальної третини форвард "Торонто" Олександр Стін потужним кидком з ходу реалізував більшість. Рахунок 3:1 зберігся до фінального свистка.

Переможець 71-го чемпіонату світу визначиться у фінальному поєдинку між збірними Канади і Фінляндії.

РІА Новости