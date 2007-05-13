Болід переможця Гран-прі Іспанії загорівся на піт-стопі (фото)

У Барселоні на автодромі "Каталунья-Монтмело" відбувся четвертий етап чемпіонату світу з "Формули-1" – Гран-прі Іспанії. Переможцем гонки став бразилець Феліпе Масса з команди Ferrari, який випередив двох пілотів McLaren, британця Льюїса Гамільтона та іспанця Фернандо Алонсо. Кімі Райкконен з Ferrari не фінішував.

Лента.ру