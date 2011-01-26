Нінкович серйозно травмувався
08:33, 26 січня 2011Спорт
2219
Сьомін: це дуже неприємний момент
Пошкодження, яке отримав у товариській грі проти хайфського "Маккабі" Мілош Нінкович є доволі серйозним.
Про це офіційному сайту клуба заявив тренер команди Юрій Сьомін.
"Травма Нінковича -це дуже неприємний момент. Зараз складно сказати, на який термін він вибув", - сказав росіянин.
"Пройде обстеження, тоді й стане видно. Травма в нього досить серйозна, був грубий прийом з боку гравця "Маккабі", - наголосив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter