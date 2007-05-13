Тренер Мілана зробить все можливе, щоб повернути Шевченка

Головний тренер "Мілана" Карло АНЧЕЛОТТІ підтвердив, що клуб зробить усе можливе, щоб повернути нападаючого "Челсі" Андрія ШЕВЧЕНКА до Італії, передає NEWSru.

"Придбати ШЕВЧЕНКА буде складно фінансово, навіть якщо "Мілан" зробить усе можливе, щоб повернути його. Він належить "Челсі", і все залежить від їхніх намірів", - сказав К.АНЧЕЛОТТІ.

А.ШЕВЧЕНКО - володар "Золотого м`яча" 2004 року - в травні 2006 року перейшов на чотири роки до складу "Челсі" за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. До цього за італійський "Мілан" він виступав чотири сезони поспіль, забивши 173 голи в 296 зустрічах. Проте в "Челсі" його результативність залишає бажати кращого.

Від моменту свого переходу з "Мілана" А.ШЕВЧЕНКО поки не зумів виправдати свій зоряний статус, і ціна його трансферу в 30 мільйонів фунтів здається явно завищеною. Напередодні А.ШЕВЧЕНКО ще раз попросив дати йому час на те, щоб стати зіркою "Челсі".