МЮ здійснив дивовижний камбек

В англійській Прем`єр-лізі відбулися два матчі, не зіграні на початку грудня через погодні умови: гра16-го туру Блекпул - МЮ (остання незіграна зустріч туру) і гра 18-го туру Віган - Астон Вілла (у цьому турі в календарний час вдалося провести тільки три матчі).

Блекпул - МЮ 2:3 (Кеткарт 15, Кемпбелл 44 - Бербатов 72, 87, Ернандес 73)

Віган - Астон Вілла 1:2 (Маккарті 80 - Агбонлахор 50, Янг 61 пен.)

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Решта перенесених матчів 18-го туру

Сьогодні, 26 січня, дограють 18-й тур Ліверпуль і Фулхем; 15 лютого Бірмінгем - Ньюкасл; 22 лютого Арсенал - Сток Сіті, Блекпул - Тоттенхем, Вест Бромвич - Вулверхемптон.

А матч – який досі не втратив турнірної інтриги і завжди є принциповим протистоянням - Челсі - МЮ призначений на 1 березня.