Визначилися фіналісти чемпіонату світу з хокею

На чемпіонаті світу з хокею визначився другий фіналіст. Ним стала збірна Канади, яка впевнено обіграла Швецію (4:1). Вже в першому періоді канадці закинули три безвідплатні шайби. Шведи так і не змогли створити біля воріт канадців небезпечних моментів. Єдину шайбу збірна Швеції закинула після рикошету від ковзана канадського гравця. Канадці, навпаки, грали спокійно, від оборони і мали кілька можливостей для взяття воріт. Одна з контратак завершилася голом - гравці збірної Канади реалізували вихід два на одного.

Раніше сьогодні збірна Росії програла Фінляндії. У першому ж періоді шайбу закинув Євген Малкін, відзначившись при реалізації чисельної переваги. Проте наступного разу, коли росіяни грали вп`ятьох проти чотирьох фіннів, захисники дозволили Хентунену вийти сам-на-сам з воротарем. Тож 1:1 в основний час, а вирішальну шайбу закинув в овертаймі Мікко Койву.

У завершальний день чемпіонату світу в матчі за третє місце зустрінуться збірні Росії і Швеції. А потім відбудеться фінал Канада - Фінляндія.