Португальський півзахисник повертається до Металурга

Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) підписав контракт із португальським півзахисником Рікардо ФЕРНАНДЕШЕМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу з посиланням на спортивного директора Вардана ІСРАЕЛЯНА.

32-річний португалець із 2007 по 2009 роки вже виступав за «Металург».

За словами В.ІСРАЕЛЯНА, основною причиною повернення Р.ФЕРНАНДЕША стала «кваліфікація гравця і його велике бажання знов грати в нашій команді».

«Ми раді вітати Рікардо в нашому колективі й упевнені, що він підсилить центр півзахисту «Металурга», - сказав В.ІСРАЕЛЯН.

Він також повідомив, що Р.ФЕРНАНДЕШ уже прибув у розташування команди, яка проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині, й не виключив, що португалець уже 24 січня зіграє в тренувальному матчі «Металурга» проти румунського «Клужа».

У прес-службі уточнили, що окрім «Металурга», Р.ФЕРНАНДЕШ у різні роки виступав, зокрема, за такі відомі клуби як португальські «Спортинг» і «Порту», кіпрські «Апоель» і «Анортосис», а також ізраїльський «Хапоель».