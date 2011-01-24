Польща готує три сценарії прийому вболівальників

Польська влада готує три основні сценарії прийому вболівальників на Євро-2012 в залежності від того, команди яких держав гратимуть у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав на прес-конференції у Варшаві керівник компанії Pl2012, яка координує польські приготування до чемпіонату, Марчін ХЕРРА.

Він відзначив, що вболівальники різних країн мають різні звичаї, й треба приготуватися до їх прийому ще до того, як у грудні цього року буде проведене жеребкування команд.

„Пізніше вже не буде часу на підготовку сценаріїв, а треба буде їх втілювати у життя”, - пояснив він.

М.ХЕРРА зауважив, що, наприклад, голландці традиційно приїжджають на матчі великими групами й автомобілями, в той час як іспанці, швидше за все, прилетять літаками.

Він нагадав, що польська влада очікує приїзд до Польщі на Євро-2012 близько 1 млн. уболівальників, які можуть витратити під час перебування у польській державі близько 220 млн. євро.

Присутній на конференції міністр спорту Польщі Адам ГЄРШ відзначив, що влада завершує реалізацію інфраструктурних проектів та приступає що вирішення організаційних справ, серед яких забезпечення безпеки, медичного обслуговування та логістики під час Євро-2012.

Він висловив переконання, що Польща спільно з Україною зможуть успішно завершити усі необхідні приготування.

Директор Євро-2012 у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ, розповідаючи про приготування Польщі, відзначив, що до чемпіонату, до якого обидві країни вже готуються 1380 днів, залишилося лише 500 днів.

„Це як останні 15 хвилин другої половини матчу”, - сказав він.

Оцінюючи масштаби завдань в рамках приготування до чемпіонату, він зауважив, що у Польщі буде підписано 9 тис. цивільно-правових договорів.

М.ХЕРРА додав, що організацією чемпіонату займаються понад 170 організацій, зауваживши, що 80% усіх проектів реалізується із „низьким рівнем ризику” невчасного виконання.

Представники чотирьох міст-організаторів, які також взяли участь у конференції, назвали Євро-2012 шансом пришвидшити розвиток міст та реалізувати низку інфраструктурних проектів, які без чемпіонату були б реалізовані набагато пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 у квітні 2007 року.

Матчі чемпіонату відбудуться у чотирьох польських та чотирьох українських містах: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Познані та Києві, Львові, Донецьку, Харкові.