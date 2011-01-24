Сьомін призначив нового капітана Динамо
11:07, 24 січня 2011Спорт
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Тренер зізнався: вибирати непросто
Капітаном київського "Динамо" у першому контрольному матчі на зборі в Ізраїлі призначений воротар Олександр Шовковський.
Про це в інтерв`ю "Сегодня" розповів головний тренер "Динамо" Юрій Сьомін.
"Вибирати капітана непросто, хлопців гідних багато. На сьогоднішній день я призначив Шовковського, керуючись тим, що він довше всіх у команді, більше усіх матчів зіграв за "Динамо". Далі подивимося", - сказав Сьомін.
У минулому році функції капітана виконував Андрій Шевченко.
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