Сьомін призначив нового капітана Динамо

Капітаном київського "Динамо" у першому контрольному матчі на зборі в Ізраїлі призначений воротар Олександр Шовковський.

Про це в інтерв`ю "Сегодня" розповів головний тренер "Динамо" Юрій Сьомін.

"Вибирати капітана непросто, хлопців гідних багато. На сьогоднішній день я призначив Шовковського, керуючись тим, що він довше всіх у команді, більше усіх матчів зіграв за "Динамо". Далі подивимося", - сказав Сьомін.

У минулому році функції капітана виконував Андрій Шевченко.

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