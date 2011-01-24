До Євро-2012 українці підготували свою відповідь вувузелі (фото)

В Україні до Євро-2012 футбольним уболівальникам можуть запропонувати гідну відповідь африканській вувузелі: трипільський свисток - зозулицю.

У народі цей музичний інструмент, зроблений з глини, більше відомий як окарина.

"Ми хочемо запропонувати кілька зозулиць різних розмірів. Найменша 5-7 см, а велика - близько 22 см. Але остання буде виключно як сувенір", - розповів ТСН один з авторів ідеї, президент Асоціації спортивного маркетингу України Олександр Кучерявий.

"Зозулиця має низький приємний звук і не буде дратувати, як африканські вувузели. Ми вже звернулися до комітету Євро-2012, поки все на рівні переговорів", - зазначив він.

Щоправда, не факт, що зозулиця прославиться. "Сумніваюся, що УЄФА дозволить на стадіон проносити глиняні предмети. Вони досить міцні, а осколки можуть бути досить гострими, щоб травмувати людину. У вболівальників нині відбирають навіть пластикові пляшки, бо й вони можуть завдати шкоди", - пояснив делегат Федерації футболу України Стефан Решко.

Утім, Кучерявий стверджує, що ідей у них є ще багато. "Якщо УЄФА не дасть добро - у нас є декілька проектів. Наприклад, щоб маленькі окарини стали розпізнавальним знаком уболівальника. Також - організувати майстер-класи з навчання грі на зозулиці або навіть робити їх своїми руками. А перед фіналом організуємо флешмоб, щоб всі фани одночасно загули в зозулицю", - розповів він.