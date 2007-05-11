Фінляндія одержала право провести чемпіонат світу з хокею

У Москві відбулося засідання Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), на якому було визначено, що чемпіонат світу 2012 року пройде у Фінляндії.

Під час голосування Фінляндії було віддано 64 голоси. Швеції, яка також претендувала на проведення турніру, голоси віддали 35 осіб. Як повідомляє офіційний сайт ІІХФ, Угорщина, яка спочатку подавала заявку на ЧС-2012, відкликала свою кандидатуру до початку голосування.

Чемпіонат світу 2012 року пройде в Гельсінкі й Турку. Нагадаємо, що ЧС-2008 пройде в Канаді (Галіфакс і Квебек), ЧС-2009 пройде в Швейцарії, господарем ЧС-2010 стала Німеччина, а ЧС-2011 пройде в Словаччині.