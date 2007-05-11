Оргкомітет з підготовки Євро-2012 очолив Янукович (оновлено)

Сьогодні Кабінет міністрів своєю постановою прийняв рішення про створення Оргкомітету з підготовки до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Віктор КОРЖ.

Оргкомітет, за його словами, очолив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, а до складу увійшли члени уряду, губернатори областей, мери міст і президенти футбольних клубів, а також президент Національного олімпійського комітету.

Як сказав В.КОРЖ, Кабміну вдалося подолати розбіжності, які виникли із Секретаріатом Президента, що торкалися прийняття указу, яким був створений оргкомітет при Президенті. «Ми ще раз провели консультації і домовилися таким чином - Секретаріат Президента створює координаційну раду з підготовки до Євро-2012 і відповідний указ Президента вже підписаний». Оргкомітет звітуватиме Координаційній раді про свою роботу.

Крім того, за словами В.КОРЖА, в складі міністерства створений спеціальний урядовий орган, який виконуватиме функції дирекції з підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про забезпечення підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, відповідно до якого, створена Координаційна рада з підготовки і проведення Євро-2012.

Цю Координаційну раду очолив Президент України.

Крім того, Президент доручив Кабінету міністрів України створити Організаційний комітет з підготовки Євро-2012 року.

У той же час Президент визнав таким, що втратив чинність, свій Указ від 24 квітня 2007 року № 346 «Про заходи щодо забезпечення підготовки і проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року по футболу», згідно з яким, В.ЮЩЕНКО очолив Організаційний комітет з підготовки і проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.