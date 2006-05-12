Скандал в італійському футболі: рада директорів ”Ювентуса” подала у відставку

Рада директорів футбольного клубу "Ювентус" у повному складі подала у відставку. Про це йдеться в поширеній у четвер заяві туринського клубу.

Засідання акціонерів клубу, на якому вирішуватиметься питання про нову раду директорів, відбудеться 29 червня 2006 року, передає РІА «Новости».

Адміністрація "Ювентуса" склала з себе повноваження у зв`язку з футбольним скандалом, який виник в ході прослуховування правоохоронними органами телефонних розмов деяких вищих менеджерів італійських футбольних клубів.

Прокурори Рима, Турина і Неаполя, розслідуючи футбольні махінації, спочатку відкрили справу проти виконавчого директора "Ювентуса" Антоніо ДЖІРАУДО, звинувативши його у фінансових фальсифікаціях. Проте в ході розслідування виявилися не тільки грубі порушення при покупці і продажу гравців. Прослуховуючи телефонні розмови, слідчі дізналися, що деякі вищі керівники клубів заздалегідь домовлялися між собою про результати матчів. З цього приводу зараз ведуться допити арбітрів, які потрапили до списку підозрюваних.

Тепер в цій справі, що складається з 1 тисячі 400 сторінок, фігурують п`ятдесят чотири прізвища, серед яких і нинішній тренер збірної Італії Марчелло ЛІППІ.

На думку слідчих, 18 ігор чемпіонату країни-2004/2005 були договірними, причому тільки на частку "Ювентуса" припадає 12 таких матчів. А взагалі під підозру, як повідомили у четвер місцеві ЗМІ, потрапили такі італійські футбольні клуби, як "Ювентус", "Фіорентіна", "Лацио", "Удінезе", "Мессіна", "Сієна", а також "Авелліно", "Ареццо" і "Кротоне".

Поки слідчі не дають журналістам вичерпної інформації про цю досить заплутану справу, оскільки перевірку фактів фальсифікацій і порушень ще не завершено. Проте скандал, в результаті якого минулого понеділка подав у відставку президент італійської футбольної ліги Франка КАРРАРО, набирає силу і загрожує перевернути увесь футбольний світ Італії.