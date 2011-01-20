Динамо (Київ) програло Шахтареві в чвертьфіналі

Білоруський "Шахтар" із Солігорська останнім оформив вихід до півфіналу міжнародного футбольного турніру "Кубок Співдружності", який проходить в Санкт-Петербурзі, повідомляє РІА "Новости".

Завершальний чвертьфінальний матч закінчився перемогою "гірників" над київським "Динамо" з рахунком 2:1. Олександр Алумона вивів білорусів вперед на 23-й хвилині, Євген Макаренко зрівняв рахунок на 56-й, а Олексій Янушкевич забив другий м`яч "Шахтаря" на 62-й.

Місце у фіналі срібні призери чемпіонату Білорусії виборюватимуть у ризького "Сконто".

У другому півфіналі зустрінуться бакинський Інтер та Зеніт з Санкт-Петербурга.

Результати чвертьфіналів

"Інтер" (Азербайджан) – "Міка" (Вірменія) 4:0

"Зеніт" (Росія) – ХІК (Фінляндія) 2:1

"Сконто" (Латвія) – "Істиклол" (Таджикистан) 2:0

"Шахтар" (Білорусія) – "Динамо" (Україна) 2:1