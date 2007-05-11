Чемпіонат Англії виходить на фінішну пряму

У четвер відбувся завершальний матч 37-го, передостаннього туру чемпіонату Англії з футболу. В рамках перенесеного поєдинку «Тоттенхем» приймав «Блекберн». Матч завершився внічию.

Футболісти «Роверс» вдаліше провели першу половину матчу і на 32-ій хвилині зуміли вийти вперед - подачу Мортена Гамста Педерсена на гол перетворив Бені Маккарті. У другому таймі гості могли подвоїти свою перевагу, але Крістофер Самба пробив у поперечину. На 67-ій хвилині Джермейн Дефо зумів зрівняти рахунок. Забивши гол «шпори» миттєво перетворилися і видали непогану кінцівку. Роббі Кін цілком міг принести лондонському клубу перемогу вже в компенсований час, але пробив у поперечину.

Таким чином, «Тоттенхем» практично гарантував собі місце в Кубку УЄФА на наступний сезон, тоді як «Блекберн» швидше за все пробиватиметься до Європи через Кубок Інтертото.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга Перенесений матч

Тоттенхем - Блекберн - 1:1 (0:1). Голи: Дефо, 67 - Маккарті, 32

Тоттенхем: Робінсон, Шимбонда, Доусон, Кинг, Гарднер, Леннон, Зокора, Тайніо, Мальбранк (Галі, 29, Кин, 60), Бербатов, Дефо

Блекберн: Фрідель, Эмертон, Нельсен, Самба, Уорнок, Педерсен, Мокена (Дербішир, 76), Тугай (Галлахер, 90), Бентлі, Робертс, Маккарті.

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