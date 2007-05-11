Барселона зазнала нищівної поразки в Кубку Іспанії

У Кубку Іспанії з футболу визначився другий фіналіст. Ним став "Гетафе", який у матчі відповіді розгромив чемпіона країни "Барселону" з рахунком 4:0. Футболісти "Гетафе" змогли відіграти дефіцит у три м`ячі після гостьової поразки (2:5).

"Барселона", що грала практично в сильному складі, перший гол пропустила на 37-ій хвилині, коли відзначився Франческо Каскеро. За дві хвилини до перерви Дані Гуїса вдруге вразив ворота каталонців. На 70-ій хвилині після помилки Карлеса Пуйоля Вівар Дорадо забив третій гол, який дав перевагу "Хетафе" за підсумками двох матчів, а довершив розгром "Барселони" Гуїса три хвилини потому.

Тепер у фіналі, який відбудеться 23 червня, "Гетафе" зіграє з "Севільєю".

Лента.ру