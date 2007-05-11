Барселона зазнала нищівної поразки в Кубку Іспанії
08:15, 11 травня 2007Спорт
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Гетафе відіграв дефіцит у три м`ячі
|Роналдіньйо виявився безсилий. Фото АР/Yahoo!
"Барселона", що грала практично в сильному складі, перший гол пропустила на 37-ій хвилині, коли відзначився Франческо Каскеро. За дві хвилини до перерви Дані Гуїса вдруге вразив ворота каталонців. На 70-ій хвилині після помилки Карлеса Пуйоля Вівар Дорадо забив третій гол, який дав перевагу "Хетафе" за підсумками двох матчів, а довершив розгром "Барселони" Гуїса три хвилини потому.
Тепер у фіналі, який відбудеться 23 червня, "Гетафе" зіграє з "Севільєю".
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