Визначено головного арбітра на матч ”Динамо” - ”Шахтар”

Арбітром „золотого матчу” 14 травня між «Динамо» та «Шахтарем» буде англієць Стів Беннетт

Київ. 11 травня. УНІАН. “Золотий матч”, який відбудеться між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» 14 травня у Кривому Розі, знову судитиме відомий аглійський рефері Стів БЕННЕТТ. Таке рішення прийняли учора по завершенню у Києві матчу 30-го туру чемпіонату України «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) керівництво Федерації футболу України та президенти клубів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, після короткого обміну думками щодо захоплюючої гри між лідерами чемпіонату всі присутні позитивно оцінили дії бригади англійських арбітрів, яку очолював С.БЕННЕТ.

Слід зауважити, що Федерація футболу України напередодні матчу 10 травня звернулася за допомогою до національних футбольних асоціацій Німеччини, Франції, Англії та Іспанії. Вибір цих країн був обумовлений зверненням керівників «Динамо» та «Шахтаря» не запрошувати на матч арбітрів з пострадянського простору чи країн Східної Європи. Після ретельного вивчення запропонованих кандидатур Комітет арбітрів ФФУ зупинив свій вибір на відомому рефері з Британських островів.

Під час післяматчевого обговорення усі погодилися з пропозицією звернутися до англійських арбітрів з проханням щодо проведення вирішального матчу, з огляду на обмеженість у часі щодо пошуку нових арбітрів. Керівники «Шахтаря» та «Динамо» не заперечували, повідомила прес-служба.

12 травня відбудеться засідання Комітету арбітрів та Інспекторського комітету ФФУ, на якому буде призначено делегата ФФУ, суддівського спостерігача ФФУ та затверджено бригаду арбітрів для проведення «золотого» матчу.