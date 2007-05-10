Відкрився найбільший в Україні критий футбольний стадіон зі штучним покриттям

У Маріуполі відкрито найбільший в Україні критий футбольний стадіон зі штучним покриттям, споруджений металургійним комбінатом імені Ілліча.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на відкритті арени, керівник комбінату, народний депутат V скликання Владимир БОЙКО відзначив, що "головне завдання будівництва стадіону – розвиток дитячого і юнацького спорту в Маріуполі". "Нам потрібно захопити молодих людей здоровим способом життя, забрати їх з вулиць до спортивних залів", - сказав В.БОЙКО.

Стадіон, який одержав назву "Іллічівець", розрахований на 5 тисяч глядачів. Висота зовнішніх конструкцій стадіону становить 25 метрів, над футбольним полем – 15 метрів. Окрім футболу в спортивному комплексі є можливість проводити тренування і змагання з волейболу, боксу, баскетболу та інших видів спорту. У будівлі стадіону по-сучасному обладнано 450 приміщень, які включають невеликі спортивні зали, роздягальні, душові.

За словами директора нового стадіону Дмитра ЧОРНОУСОВА, будівля спроектована маріупольськими і київськими фахівцями і збудована із значним запасом міцності із застосуванням сучасних будівельних технологій.

Представники комбінату не назвали суму витрат на будівництво, однак за неофіційною інформацією, на зведення "Іллічівця" було витрачено близько 50 млн. доларів.