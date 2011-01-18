Янукович дав орден японському сумоїсту з полтавськими коренями

17:17, 18 січня 2011
Спорт
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«За заслуги» III ступеня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом нагородив видатного борця сумо українського походження Кокі НАЯ (ТАЙХО) орденом «За заслуги» III ступеня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

К.НАЯ нагороджено за значний особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток українсько-японських гуманітарних відносин, йдеться у повідомленні.

***Кокі НАЙ (1940 р.н.) - японський спортсмен, сумоїст українського походження. Чемпіон із боротьби сумо. Єдиний сумоїст, який вигравав імператорський кубок 32 рази.

Його батько - Маркіян Боришко - народився в селі Рунівщина Полтавської губернії (нині цей населений пункт відноситься до Зачепилівського району Харківської обл.).

 

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